Азербайджан нанес ракетно-авиационный удар в направлении Нагорного Карабаха, вооруженные силы Армении сбили два вертолета и три беспилотника. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян на своей странице в Facebook

Александр Искандарян: Армяно-азербайджанский конфликт – это проблема границ в распадающихся империях © Sputnik /Asatur Yesayants Никол Пашинян заявил, что атаку начали военные Баку.

«Противник нанес ракетно-авиационный удар в направлении Арцаха. Вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. Армянская сторона поразила два вертолета противника и три беспилотника. Бои продолжаются»,- написала она в Facebook.

В то же время Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что армия отражает атаку и наносит азербайджанским войскам потери.

Позднее Армия Азербайджана сообщила о переходе в контрнаступление по всей линии фронта.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Последнее крупное обострение произошло с 12 по 16 июля, когда были обстрелы на армяно-азербайджанской границе. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга. Позднее стороны договорились о введении режима прекращения огня, который неоднократно нарушался.