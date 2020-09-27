Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии «вдоль всей линии фронта». Сообщается о потерях среди мирного населения. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаку начали военные Баку.
«Противник нанес ракетно-авиационный удар в направлении Арцаха. Вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. Армянская сторона поразила два вертолета противника и три беспилотника. Бои продолжаются»,- написала она в Facebook.
В то же время Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что армия отражает атаку и наносит азербайджанским войскам потери.
Позднее Армия Азербайджана сообщила о переходе в контрнаступление по всей линии фронта.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Последнее крупное обострение произошло с 12 по 16 июля, когда были обстрелы на армяно-азербайджанской границе. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга. Позднее стороны договорились о введении режима прекращения огня, который неоднократно нарушался.