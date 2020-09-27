Ранее первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила украинским СМИ, что Киев пригласит Россию участвовать в создаваемой ими «международной платформе по деоккупации Крыма».
«Если поступит такое приглашение, то, уверен, оно будет оставлено без всякого внимания. Ни о какой платформе, тем более по "деокупации" Крыма, как говорят киевские власти, не может быть и речи. Россия ни с кем не будет обсуждать статус своих территорий», — указал парламентарий.
Цеков подчеркнул, что оккупация региона на самом деле закончилась в 2014 году, когда крымчане вернулись на свою историческую родину в Россию после долгих лет ошибочного, незаконного и противоправного нахождения полуострова в составе Украины.
По его мнению, создание такой платформы может обернуться против Киева, потому что ее участники начнут изучать историю и вольно или невольно, придут к выводу, что Крым никогда не был украинской землей, и достался Украине по ошибке.
Политик добавил, что такой платформы нет, так как она соберет исключительно русоненавистников и русофобов.