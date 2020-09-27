Россия оставит без рассмотрения приглашение украинской стороны по участию в «международной платформе по деоккупации Крыма». Об этом 27 сентября заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков в комментарии РИА Новости

«Суют свой нос везде, куда не нужно». Крымский парламентарий жестко ответил США © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Эмине Джапарова заявила украинским СМИ, что Киев пригласит Россию участвовать в создаваемой ими «международной платформе по деоккупации Крыма».

«Если поступит такое приглашение, то, уверен, оно будет оставлено без всякого внимания. Ни о какой платформе, тем более по "деокупации" Крыма, как говорят киевские власти, не может быть и речи. Россия ни с кем не будет обсуждать статус своих территорий», — указал парламентарий.

Цеков подчеркнул, что оккупация региона на самом деле закончилась в 2014 году, когда крымчане вернулись на свою историческую родину в Россию после долгих лет ошибочного, незаконного и противоправного нахождения полуострова в составе Украины.

По его мнению, создание такой платформы может обернуться против Киева, потому что ее участники начнут изучать историю и вольно или невольно, придут к выводу, что Крым никогда не был украинской землей, и достался Украине по ошибке.

Политик добавил, что такой платформы нет, так как она соберет исключительно русоненавистников и русофобов.