После неудавшейся попытки навязать Белоруссии цветную революцию Минск испытывает внешнее вмешательство, нацеленное на подрыв государственного строя. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей 27 сентября на сессии Генассамблеи ООН

В американские выборы включилась Белоруссия: Байден предъявил Трампу за Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков отмечал, что непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран, несмотря на состоявшуюся церемонию инаугурацию, уже свидетельствует о косвенном вмешательстве в дела республики.

«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя», — сказал министр в записанном видеообращении, которое показали в зале Генассамблеи.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.