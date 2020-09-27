Неизвестно, насколько серьезной может быть реакция Запада на тайную инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, но определенные последствия точно будут. Об этом историк из Бреста Кирилл Озимко сказал в интервью изданию Украина.ру

Запад использует в отношении Белоруссии тактику «доброго и злого полицейского» - Дзермант © Facebook, Алексей Дзермант Лукашенко. После этого ряд стран Запада заявил о непризнании его легитимности.

Озимко отметил, что пока это непризнание заключается только в словах и заявлениях. Последуют ли после этого отзыв послов и изоляция или какие-то точечные санкции, по его словам, пока неясно.

«Но в любом случае это повлияет на внешнюю политику "многовекторности" Минска… Я полагаю, ЕС откажется от финансирования Белоруссии, например, в рамках кредитования по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития», — сказал историк.

Он напомнил, что подобное Белоруссия уже проходила в 2010 году, когда состоялся разгон «Площи». Тогда белорусская власть выстояла при довольно жестких санкциях, так как Россия помогла избежать серьезных экономических потерь.

Однако сегодня, по словам Озимко, Россия стала более прагматичной и ее позиция в отношениях с Белоруссией будет более принципиальной.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.