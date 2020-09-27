В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко.
По мнению Озимко, заранее анонсированная инаугурация спровоцировала бы самые массовые протесты за все время с момента выборов.
«Повод для этого очень подходящий. Протестующие наверняка хорошо подготовились бы. Инаугурация на таком фоне была бы медийной победой протестующих. Ну а во-вторых, это снизило бы уровень безопасности мероприятия — власти захотели провести его в спокойной обстановке», — сказал историк.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.