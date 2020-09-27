Инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко сделали тайной, потому что, если бы ее анонсировали заранее, она бы прошла на фоне массовых уличных протестов. Об этом историк из Бреста Кирилл Озимко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Не уверен в своей победе»: Безпалько объяснил секретность инаугурации Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Лукашенко.

По мнению Озимко, заранее анонсированная инаугурация спровоцировала бы самые массовые протесты за все время с момента выборов.

«Повод для этого очень подходящий. Протестующие наверняка хорошо подготовились бы. Инаугурация на таком фоне была бы медийной победой протестующих. Ну а во-вторых, это снизило бы уровень безопасности мероприятия — власти захотели провести его в спокойной обстановке», — сказал историк.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.