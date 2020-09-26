На городской свалке под Житомиром произошел крупный пожар. Спасателям удалось локализовать возгорание, сообщает 26 сентября Госслужба Украины по чрезвычайными ситуациям

В Киевской области загорелась мусорная свалка © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

«На месте происшествия было установлено, что горят отходы на площади 400 кв.м.» — говорится в материале Госслужбы.

По словам спасателей, трудности в ликвидации пожара возникли в первую очередь из-за сухой погоды и сильного порывистого ветра. Также тушение осложняется невозможностью подъезда спецтехники и доступа личного состава к очагам возгорания.

«Специалисты ГСЧС постоянно заливают тления, однако процессы горения происходят внутри свалки на глубине 4 метров, что делает невозможным доступ воды непосредственно к очагам горения. Поэтому был привлечен бульдозер предприятия для разгребания тлеющего мусора. Для бесперебойной подачи воды пожарный автомобиль установлен на водоем», — добавили в ведомстве.

Пожар удалось локализовать, но свалка еще горит.