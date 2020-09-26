Телеведущая Ксения Собчак на днях высмеяла певицу Наташу Королеву и ее супруга стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) после скандальной измены танцора. В новом выпуске программы «Осторожно, новости!» журналистка показала клип-пародию на хит артистки «Синие лебеди»

Наташа Королева простила Тарзану измену и помогла ему с шоу © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Анастасией Шульженко. Последнюю она назвала бездарной.

«Наташ, держись. Держись, сестра, переживем это вместе», — сыронизировала Собчак.

Она пояснила, что считает: между ней и Королевой много общего, так как их обеих «использовали и предавали мужчины». Пояснение своим словам она дала во второй части песни, в которой вспомнила о ссоре с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским во время президентской кампании 2018 года, а также о том, что ей не удалось обойти на выборах Владимира Путина.

«Видишь, Наташа, ты здесь не одна. Вновь мужики наших надежд не оправдали», — пропела Собчак.

В сентябре Королева написала заявление о пропаже из квартиры ценностей — бриллиантов и денег. Якобы когда певицы не было дома, к ее супругу приходили две неизвестные женщины. Позже российская актриса Анастасия Шульженко, снимающаяся преимущественно в сериалах, заявила, что встречалась со стриптизером полтора года и беременна от Глушко, а Королева оболгала ее из-за мести. Актриса посетила несколько телепередач, в ходе которых оказалось, что девушка ребенка не ждет. Сам Тарзан признался, что изменил, но заявил, что стал жертвой мошенниц.