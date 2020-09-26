По его словам, препарат под названием «Антикоронавирус» начали продавать еще в марте 2020 года. На тот момент (как и сейчас) лекарства для профилактики или лечения коронавируса не изобрели. Таким образом, компания пошла на осознанный обман покупателей, продавая неизвестный препарат под видом вакцины.
Хмельницкий рассказал, что ведомство провело опрос, в ходе которого выяснилось, что 76,8% покупателей данного средства считали, что препарат имеет профилактические и лечебные свойства.
Компании предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч гривен (почти 83 тысячи рублей).