В Днепре оштрафовали аптеку за торговлю якобы профилактическим препаратом от коронавируса. Об этом на днях сообщил глава киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook

Недоступная аптека: На Украине подорожали лекарства © РИА Новости, Михаил Безносов | Перейти в фотобанк

Хмельницкий рассказал, что ведомство провело опрос, в ходе которого выяснилось, что 76,8% покупателей данного средства считали, что препарат имеет профилактические и лечебные свойства.

Компании предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч гривен (почти 83 тысячи рублей).