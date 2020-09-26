В текст статьи главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля внесли изменения, убрав слова про Украину и банкомат, передает РИА Новости 26 сентября

НБУ: Украина провалила получение двух кредитов от МВФ, под угрозой госбюджет-2021 © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк отчет о поездке Борелля в Киев, в ходе которой он, в частности, обсудил с президентом Владимиром Зеленским реформы в стране и помощь от Евросоюза.

При этом СМИ обратили внимание на содержащуюся в отчете фразу: «Как я сказал президенту, Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат».

В субботу, 26 сентября, это предложение удалили, остальной текст остался прежним.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить $3,5 миллиарда от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.