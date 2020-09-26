Ранее на официальном сайте ЕС появился отчет о поездке Борелля в Киев, в ходе которой он, в частности, обсудил с президентом Владимиром Зеленским реформы в стране и помощь от Евросоюза.
При этом СМИ обратили внимание на содержащуюся в отчете фразу: «Как я сказал президенту, Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат».
В субботу, 26 сентября, это предложение удалили, остальной текст остался прежним.
Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить $3,5 миллиарда от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.