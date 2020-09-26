Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донецкую область, где встретится с военными и проведет совещание по вопросам обсуждения работы трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 26 сентября

Зеленский рассказал, как протесты в Белоруссии повлияют на заседания контактной группы по Донбассу © пресс-служба президента Украины

«Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях», — говорится в сообщении.

Тем временем украинские силовики, несмотря на перемирие, обстреляли поселок Доломитное на окраине подконтрольной ДНР Горловки, в результате чего там загорелись два дома, четыре хозпостройки, деревья на площади два гектара и сухостой на площади четыре гектара.

«В результате обстрела повреждены и горят несколько домов в поселке Доломитное. У МЧС нет возможности для подъезда», — сообщил глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.