«В принципе, конечно, можно веселиться над тем, как он ее провел (инаугурацию — ред.). Действительно странно выглядит на первый взгляд для человека, который уверен, что его поддержало 80% населения, так вот секретить это мероприятие. Но с другой стороны, я напоминаю, в первых числах сентября, когда по видеоконференции выступали представители белорусской оппозиции в Европарламенте, один из членов этой Координационной рады [Светланы] Тихановской, [председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр] Ярошук, прямо заявил, вот прямо открыто заявил, что в день инаугурации может пролиться море крови, что могут быть сотни и тысячи жертв. То есть по сути белорусская оппозиция прямо анонсировала массовое кровопролитие на день инаугурации», — напомнил Корнилов.
По его словам, Лукашенко удалось избежать не только кровопролития, но и «каких-то серьезных массовых заварушек».
«Так что если у Лукашенко был выбор между вот такой инаугурацией и кровопролитием, к чему призывали, на что надеялись, наверное, белорусские оппозиционеры, то, может быть, это даже и мудрый выбор», — добавил политолог.
Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла на днях во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.
По данным МВД Белоруссии, в ходе протестных акций накануне и после инаугурации Лукашенко, в различных городах страны прошли 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек. Были задержаны 364 человека.
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