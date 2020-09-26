Президенту Белоруссии Александру Лукашенко при помощи «тайной» инаугурации удалось избежать кровопролития и серьезных массовых заварушек. Об этом 25 сентября заявил политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

[Светланы] Тихановской, [председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр] Ярошук, прямо заявил, вот прямо открыто заявил, что в день инаугурации может пролиться море крови, что могут быть сотни и тысячи жертв. То есть по сути белорусская оппозиция прямо анонсировала массовое кровопролитие на день инаугурации», — напомнил Корнилов.

По его словам, Лукашенко удалось избежать не только кровопролития, но и «каких-то серьезных массовых заварушек».

«Так что если у Лукашенко был выбор между вот такой инаугурацией и кровопролитием, к чему призывали, на что надеялись, наверное, белорусские оппозиционеры, то, может быть, это даже и мудрый выбор», — добавил политолог.

Церемония инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла на днях во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.

По данным МВД Белоруссии, в ходе протестных акций накануне и после инаугурации Лукашенко, в различных городах страны прошли 59 протестных акций с участием около 5 тыс. человек. Были задержаны 364 человека.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.