Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько 25 сентября в интервью изданию Украина.ру рассказал, как изменятся отношения Минска с Киевом после «тайной» инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко

Церемония инаугурации президента Белоруссии прошла на днях во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.