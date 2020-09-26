«Чисто риторически они, конечно, изменятся в худшую сторону, но на практике, я думаю, не изменятся никак. Как Белоруссия поставляла Вооруженным силам Украины нефтепродукты, производимые из российской нефти, так она и будет их поставлять. Может быть, только объемы изменятся в зависимости от объемов поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси. Они уменьшились. Но в целом и Украина для Белоруссии, и Беларусь для Украины — это рынки сбыта своих товаров, поэтому вряд ли они будут каким-то образом менять свои отношения радикально», — сказал Безпалько.
Церемония инаугурации президента Белоруссии прошла на днях во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции главы государства. Ее дата до последнего момента публично не объявлялась. На церемонии присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.
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