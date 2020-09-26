«Ну а поддержка со стороны России — экономическая, рынок сбыта, кредиты, рефинансирование уже существующих кредитов, строительство Белорусской атомной электростанции — делает для него не очень значимым поддержку или, наоборот, блокаду со стороны Европы. Тем более что Евросоюз не предпринимает каких-то значимых мер в адрес Белоруссии», — сказал Безпалько.
Он добавил, что ряд европейских стран должен был бы полностью разорвать с ним торгово-экономические связи, объявить полную блокаду, как когда-то Украина поступила по отношению к Донбассу.
«Но ничего этого не происходит, и давление на Белоруссию пока очень мягкое, пушистое, бархатное. Нам не нравится, что у власти находится Лукашенко, но каких-то радикальных мер по отношению к нему мы не предпринимаем», — отметил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.