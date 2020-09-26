Для президента Белоруссии Александра Лукашенко важно сохранить себя на шестую президентскую каденцию, а с протестующими он разберется: он будет их избивать, кидать в тюрьмы, кого-то, может, даже убьет. Об этом 25 сентября заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько

Он добавил, что ряд европейских стран должен был бы полностью разорвать с ним торгово-экономические связи, объявить полную блокаду, как когда-то Украина поступила по отношению к Донбассу.

«Но ничего этого не происходит, и давление на Белоруссию пока очень мягкое, пушистое, бархатное. Нам не нравится, что у власти находится Лукашенко, но каких-то радикальных мер по отношению к нему мы не предпринимаем», — отметил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.