«Лукашенко находится в своеобразной трубе, ему некуда двигаться — он может двигаться только вперед, по пути эскалации противостояния со всеми, кто не хочет, чтобы он оставался у власти. Он просто тупо идет по головам. Поэтому для него уже не является принципиально важным признание стран, которые входят в Евросоюз. Для него критически важной может быть только экономическая поддержка со стороны России. А Россию он шантажирует путем давления на несколько болевых точек, среди которых, например, энергетический транзит через Беларусь», — объяснил эксперт.
Он напомнил, что перед переговорами в Сочи Лукашенко неожиданно заявил, что договорился с Польшей о реверсе нефти через нефтепровод «Дружба».
«Это был недвусмысленный сигнал, что весь этот энерготранзит находится у него в заложниках. Ни Россия, ни системообразующие корпорации не могут себе позволить остановку транзита, репутационные, имиджевые потери и, соответственно, потери финансово-экономические. У нас пандемия коронавируса, у нас стагнация экономики, как и во всем мире, у нас девальвация рубля, у нас есть ряд военных программ, и в принципе мы испытываем сейчас сильное санкционное, политическое, медийное, дипломатическое давление со стороны Запада. И нам сейчас не очень хотелось бы терпеть убытки в несколько миллиардов или десятков миллиардов долларов, тем более что «Северный поток-2» пока еще так и не достроен. И этим пользуется Александр Лукашенко. Ради личной власти он идет на такого рода шантаж», — добавил Безпалько.
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