Президент Белоруссии Александр Лукашенко ради власти идет на шантаж России. Об этом 25 сентября заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

«Риски зашкаливают»: глава МИД Украины увидел угрозу в сотрудничестве Белоруссии и РФ © Facebook, Dmytro Kuleba

Он напомнил, что перед переговорами в Сочи Лукашенко неожиданно заявил, что договорился с Польшей о реверсе нефти через нефтепровод «Дружба».

«Это был недвусмысленный сигнал, что весь этот энерготранзит находится у него в заложниках. Ни Россия, ни системообразующие корпорации не могут себе позволить остановку транзита, репутационные, имиджевые потери и, соответственно, потери финансово-экономические. У нас пандемия коронавируса, у нас стагнация экономики, как и во всем мире, у нас девальвация рубля, у нас есть ряд военных программ, и в принципе мы испытываем сейчас сильное санкционное, политическое, медийное, дипломатическое давление со стороны Запада. И нам сейчас не очень хотелось бы терпеть убытки в несколько миллиардов или десятков миллиардов долларов, тем более что «Северный поток-2» пока еще так и не достроен. И этим пользуется Александр Лукашенко. Ради личной власти он идет на такого рода шантаж», — добавил Безпалько.

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