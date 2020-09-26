Кандидат от Демократической партии Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в нежелании поддержать белорусскую оппозицию. Об этом 26 сентября сообщает РИА Новости

Американист сказал, что произойдёт с белорусской оппозицией, если президентом США станет Байден © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко ответил «бесчеловечным насилием» на «продемократическое движение» в стране с требованием провести новые выборы.

Он отметил, что Трамп никак не отреагировал на «фиктивную» церемонию инаугурации Лукашенко и отказался предоставить помощь белорусской оппозиции.

Демократ заявил, что в случае победы на выборах будет защищать демократические ценности и стоять на стороне тех, кто их поддерживает.

Он также призвал власти Белоруссии провести новые честные выборы и выпустить на свободу политзаключенных.