Во Львове правоохранители задержали 21-летнего мужчину, который был одет в футболку с надписью «СССР» и принтом серпа и молота. Об этом 25 сентября сообщили в областной полиции

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