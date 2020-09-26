«Аж в заднице жжет»: украинский блогер возмутился запуском продаж футболок с Путиным и символикой СССР
«Аж в заднице жжет»: украинский блогер возмутился запуском продаж футболок с Путиным и символикой СССР
Горожане увидели молодого человека в центре Львова и обратились в полицию, его задержали.

В отношении него возбудили дело о пропаганде коммунистической символики. Теперь юноше грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.