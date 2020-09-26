Горожане увидели молодого человека в центре Львова и обратились в полицию, его задержали.
В отношении него возбудили дело о пропаганде коммунистической символики. Теперь юноше грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.
Горожане увидели молодого человека в центре Львова и обратились в полицию, его задержали.
В отношении него возбудили дело о пропаганде коммунистической символики. Теперь юноше грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.
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