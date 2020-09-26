Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Загородний рассказал об унижении Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Его выступление на днях опубликовали на сайте партии

НБУ: Украина провалила получение двух кредитов от МВФ, под угрозой госбюджет-2021 © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Жозепа Борреля о том, что для получения кредита Украина должна наладить взаимодействие с МВФ и утвердить в стране верховенство права, «очередной оплеухой».

Он отметил, что ради 1,2 миллиарда евро от организации власти страны обязались отдать под контроль Запада судебную систему, Нацбанк и антикоррупционные органы.

Украинский политик также подчеркнул, что треть бюджета страны уходит на погашение долгов. При этом он добавил, что Киев не планирует вести переговоров о реструктуризации долга или отсрочке выплат.

Глава европейской дипломатии совершил визит на Украину, по итогам которого попросил Киев не ждать решения проблем какими-то внешними силами. Политик в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнил, что Евросоюз не стоит воспринимать как благотворительную организацию или банкомат для снятия денег.

