Пятеро членов оппозиционной гражданской кампании «Европейская Беларусь» обвиняются в участии в массовых беспорядках - один арестован, четверо задержаны. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале 25 сентября

Тихановская пообещала растянуть протесты в Белоруссии на годы, но при одном условии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко.

«Против активистов "Европейской Беларуси" возбудили уголовные дела», — говорится в сообщении.

По данным организации, днем 25 сентября в Минске были задержаны Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик и Павел Юхневич, против которых было возбуждено уголовное дело по статье «участие в массовых беспорядках». Одновременно в другом месте был арестован Евгений Афнагель, который сейчас находится в ИВС на Окрестина и также обвиняется в участии в массовых беспорядках.

В минувшую среду, 23 сентября, госСМИ Белоруссии сообщили, что Лукашенко приведен к присяге в ходе «тайной» инаугурации в своей резиденции в Минске. После этого ряд стран Европы и США заявили, что больше не могут считать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а в Минске и других городах республики были анонсированы новые протестные акции.

Они вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти.