На Украине на данный момент нет вакцины от гриппа, но она должна появиться в ближайшие две недели. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил в эфире телеканала «Украина» 26 сентября

COVID-19 против гриппа. Украинский вирусолог рассказала, какой вирус сильнее © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

«Вакцины еще нет. Но будет неделя-две и в Украине появится вакцина от гриппа», — заявил Радуцкий.

По его словам, вакцина будет бесплатной для групп риска — врачей, учителей, людей с сахарным диабетом и т.д. В этом году данный перечень был расширен.

При этом парламентарий подчеркнул, что вакцинироваться от гриппа нужно срочно, потому что, если коронавирус наложится на эту болезнь, это приведет к катастрофическим последствиям.

Ранее сообщилось, что к эпидемиологическому сезону 2020-2021 годов на Украину доставят 665 тысяч доз вакцин от гриппа из разных стран мира.