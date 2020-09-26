Эпидемический сезон гриппа обычно продолжается с ноября по май следующего года, поэтому в сентябре-октябре традиционно проводятся вакцинации.
«Вакцины еще нет. Но будет неделя-две и в Украине появится вакцина от гриппа», — заявил Радуцкий.
По его словам, вакцина будет бесплатной для групп риска — врачей, учителей, людей с сахарным диабетом и т.д. В этом году данный перечень был расширен.
При этом парламентарий подчеркнул, что вакцинироваться от гриппа нужно срочно, потому что, если коронавирус наложится на эту болезнь, это приведет к катастрофическим последствиям.
Ранее сообщилось, что к эпидемиологическому сезону 2020-2021 годов на Украину доставят 665 тысяч доз вакцин от гриппа из разных стран мира.