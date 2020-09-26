«Вчера (24 сентября — ред.) по делу Майдана мне изменили меру пресечения на личные обязательства. Одно из них — запрет на общение с [депутатом группы "За будущее"] Антоном Яценко», — написала Черновол.
По ее мнению, предъявленное ей подозрение Госбюро расследований (ГБР) Украины базируется преимущественно на показаниях Яценко, который подал против нее в Офис генпрокурора семь заявлений.
В апреле сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол и уведомили ее о подозрении в руководстве поджогом офиса «Партии регионов» в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек. Печерский райсуд Киева посадил экс-депутата под круглосуточный домашний арест, который впоследствии был изменен на ночной.