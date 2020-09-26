Суд смягчил меру пресечения экс-нардепу Украины Татьяне Черновол, подозреваемой в умышленном убийстве человека во время поджога офиса «Партии регионов» во время событий Евромайдана в феврале 2014 года. Она сообщила об этом на своей странице в Facebook 25 сентября

Суд ослабил меру пресечения Черновол © Facebook, Владимир Струмковский Антоном Яценко», — написала Черновол.

По ее мнению, предъявленное ей подозрение Госбюро расследований (ГБР) Украины базируется преимущественно на показаниях Яценко, который подал против нее в Офис генпрокурора семь заявлений.

В апреле сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол и уведомили ее о подозрении в руководстве поджогом офиса «Партии регионов» в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек. Печерский райсуд Киева посадил экс-депутата под круглосуточный домашний арест, который впоследствии был изменен на ночной.