Военному самолету Ан-26, разбившемуся в Харьковской области Украины, было 43 года, и он мог находиться в стадии ремонта. Об этом сообщило издание «Страна.UA» 25 сентября

По меньшей мере 25 человек погибли при крушении военного самолета под Харьковом © ГСЧС Украины данным специализированных авиационных СМИ на конец июля, командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины заключило контракт с заводом «Антонов» в Киеве на продление срока службы девяти военных самолетов. Среди них был, в частности, Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56-08), изготовленный в 1977 году.

Ремонт должен был продлить срок эксплуатации самолета еще на два года. Об этом свидетельствует документ, опубликованный по результатам тендера на сайте Prozorro.

Журналисты полагают, что Ан-26 — это тот самый самолет, который разбился под Харьковом, поскольку его бортовой номер, на который указывали в Минобороны, совпадал с тем, ремонт которого планировалось завершить 1 октября. То есть на момент крушения самолету было 43 года.

Неизвестно, был ли самолет в стадии ремонта на момент катастрофы.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в день крушения Ан-26 совершил шесть вылетов и пять успешных посадок — «все шло по плану». По данным замглавы МВД Антона Геращенко, самолет должен был совершить 10 взлетов, после каждого из которых осматривался техническими специалистами.

Он также сообщил, что пилот Ан-26 говорил диспетчеру о готовности посадить самолет после сообщения о неполадках с двигателем.

«Около 20:38 командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателя. Однако был в целом спокоен и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолет пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. По последним данным, 25 человек погибли, двое получили тяжелые ожоги.

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». По предварительным данным, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе левого мотора. Еще одной версией крушения самолета, по мнению бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, является ошибка экипажа при заходе на посадку.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 сентября приедет в Харьков, и призвал провести тщательное расследование трагедии. Местные власти в Харьковской области объявили этот день Днем траура по погибшим в авиакатастрофе.