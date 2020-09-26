Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 под Харьковом, передает РИА Новости 26 сентября

Евросоюз выразил Киеву соболезнования в связи с крушением самолета под Харьковом © wikipedia.org заявил начальник.

Кроме того, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила соболезнования своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.

«Уважаемая Людмила Леонтьевна! Прошу принять мои самые искренние соболезнования в связи со страшной трагедией — авиационной катастрофой под Харьковом — и передать слова скорби и поддержки семьям, родным и близким погибших. Скорблю вместе с вами», — написала омбудсмен в Instagram.

Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. По последним данным, по меньшей мере 25 человек погибли, двое получили тяжелые ожоги.

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». По предварительным данным, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе левого мотора. Еще одной версией крушения самолета, по мнению бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, является ошибка экипажа при заходе на посадку.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 сентября приедет в Харьков, и призвал провести тщательное расследование трагедии. Местные власти в Харьковской области объявили этот день Днем траура по погибшим в авиакатастрофе.