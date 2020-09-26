По словам градоначальника, он был снят с регистрации «по надуманным причинам».
«Банда. Преступная группировка. Мои юристы позже дадут предметный комментарий», — заявил он.
Ранее территориальный избирком зарегистрировал кандидатами в мэры Умани трех однофамильцев Цебрия, в том числе его самого. У одного из тезок с мэром совпадает, в частности, отчество — Владимирович.
В августа Цебрий после того, как Украина решила официально не запрещать приезд хасидов в Умань, в знак несогласия провел две ночи под зданием Офиса президента в Киеве.