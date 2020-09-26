Мэр Умани в Черкасской области Александр Цебрий, который выступал против допуска в город паломников-хасидов на празднование еврейского Нового года, сообщил, что его не допускают к участию в местных выборах Украины 25 октября. Он рассказал об этом «Стране.UA» 25 сентября

В Умани начали массово диагностировать Covid-19 — мэр © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Банда. Преступная группировка. Мои юристы позже дадут предметный комментарий», — заявил он.

Ранее территориальный избирком зарегистрировал кандидатами в мэры Умани трех однофамильцев Цебрия, в том числе его самого. У одного из тезок с мэром совпадает, в частности, отчество — Владимирович.

В августа Цебрий после того, как Украина решила официально не запрещать приезд хасидов в Умань, в знак несогласия провел две ночи под зданием Офиса президента в Киеве.