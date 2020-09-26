Украина видит серьезные риски для себя в укреплении сотрудничества президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина» 26 сентября

Белоруссия понимает, что у нее нет другого пути, кроме России - Дзермант © Facebook, Алексей Дзермант

«Это означает, что, когда мы смотрим на ситуацию в Белоруссии, мы взвешиваем все риски, которые несет укрепление позиций РФ в Белоруссии для Украины. И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают. В соответствии с этим мы и формируем наше отношение к нему (Лукашенко — ред.)», — сказал глава МИД Украины.

Ранее он также заявил, что церемония инаугурации белорусского президента, которая прошла 23 сентября, не означает признания его легитимности.

В минувшую среду, 23 сентября, госСМИ Белоруссии сообщили, что Лукашенко приведен к присяге в ходе «тайной» инаугурации в своей резиденции в Минске. После этого ряд стран Европы и США заявили, что больше не могут считать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.