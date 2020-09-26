Генпрокуратура Украины начала расследование по факту крушения военного самолета Ан-26 под городом Чугуевом в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 25 сентября

По меньшей мере 25 человек погибли при крушении военного самолета под Харьковом © ГСЧС Украины сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку около 20:50 25 сентября. На борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба, одного из которых не допустили до полета. По данным ОГУ, погибли по меньшей мере 25 человек, двое получили тяжелые ожоги.

По предварительным данным, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе левого мотора.