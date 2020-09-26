«По факту падения военного самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований (ГБР).
Самолет потерпел крушение при заходе на посадку около 20:50 25 сентября. На борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба, одного из которых не допустили до полета. По данным ОГУ, погибли по меньшей мере 25 человек, двое получили тяжелые ожоги.
По предварительным данным, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе левого мотора.