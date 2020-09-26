Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
По словам Морунова, у Лукашенко было несколько вариантов дальнейшей стратегии. Первое — объявить себя пожизненным президентом и продержаться до марта. Второе — не исключая первого варианта, объявить войну России и вовремя капитулировать, но «русские, как известно, не сдаются», отметил искусствовед.
Третье — назначить перспективного премьера, а потом сделать гражданам «новогодний подарок». В таком варианте, по словам эксперта, хорошо почти все, кроме того, что премьер получит почти абсолютную власть и в теории может быть опасен для Лукашенко.
«Остается "парашют" в виде системы сдержек и противовесов, при которой следующий президент и никто в принципе не получит неограниченной власти. Следовательно, отход от дел нынешнего президента может стать постепенным и в значительной степени под его же, г-на Лукашенко, контролем. Конституционная реформа и есть такой "парашют". Можно искренне не хотеть к нему прибегать, но выбор весьма ограничен», — сказал Морунов.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.