Белорусский искусствовед Александр Морунов объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко решился на проведение в стране конституционной реформы с ослаблением президентской власти. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Вмешательство в конституционную реформу в Белоруссии недопустимо – Песков © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По словам Морунова, у Лукашенко было несколько вариантов дальнейшей стратегии. Первое — объявить себя пожизненным президентом и продержаться до марта. Второе — не исключая первого варианта, объявить войну России и вовремя капитулировать, но «русские, как известно, не сдаются», отметил искусствовед.

Третье — назначить перспективного премьера, а потом сделать гражданам «новогодний подарок». В таком варианте, по словам эксперта, хорошо почти все, кроме того, что премьер получит почти абсолютную власть и в теории может быть опасен для Лукашенко.

«Остается "парашют" в виде системы сдержек и противовесов, при которой следующий президент и никто в принципе не получит неограниченной власти. Следовательно, отход от дел нынешнего президента может стать постепенным и в значительной степени под его же, г-на Лукашенко, контролем. Конституционная реформа и есть такой "парашют". Можно искренне не хотеть к нему прибегать, но выбор весьма ограничен», — сказал Морунов.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.