Украинский общественный деятель Сергей Сивохо рассказал в интервью изданию Украина.ру о своем видении будущего Донбасса, на которое он смотрит со сдержанным оптимизмом

Ранее Сивохо организовал так называемую Платформу примирения, которая ставила своей целью найти мирный путь возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав Украины. Тогда же стал советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Однако его деятельность на этом посту продлилась не долго, после критики со стороны националистов и срыва презентации Платформы, Сивохо был уволен из СНБО.

Сивохо рассказал, что смотрит на будущее Донбасса со сдержанным оптимизмом. Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов

«Но я, безусловно, хочу, чтобы мирный Донбасс вернулся в нормальную Украину, действительно независимую, думающую о своих экономических интересах и своих гражданах», — заявил он.

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