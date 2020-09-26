Неудачный результат провластной партии «Слуга народа» на местных выборах Украины может привести к перезагрузке вертикали власти, которая непосредственно относится к компетенции президента. Об этом эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

На украинских местных выборах в рейтинге лидируют две партии — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Дубинский в интервью Максу Назарову на телеканале «Наш», об этом же говорят в околополитических кругах Киева.

«Потому что не может пропрезидентская партия, которая имеет свой основной рейтинг не благодаря своим достижениям, а благодаря имиджу и рейтингу [президента Владимира] Зеленского, показывать недостаточные результаты. Я пока не назову его провальным, <…> но мы можем предполагать, что результат будет недостаточным, и партия не сможет серьезно влиять на ситуацию на местах, ни в (как у нас сейчас модно говорить) кейсе мэров, ни в кейсе облрад, ни в кейсе горсоветов», — отметил Бизяев.

По его мнению, максимум, на что «слуги народа» могут сейчас претендовать, это на «золотую акцию», чего для президентской партии мало.

По данным соцопросов, на местных выборах за «Слугу народа» готовы проголосовать 30%, за ОПЗЖ — 17%, а за «Евросолидарность» — 16%.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.