Украинский общественный деятель Сергей Сивохо рассказал в интервью изданию Украина.ру, почему его мирные инициативы по Донбассу не нашли поддержки среди властей страны

Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов Сивохо утверждает, что большинство здравомыслящих украинцев поддерживают его инициативы. «Просто власть погрязла в долгах, и ей приходится угождать внешним кредиторам. А тем нужна дестабилизация и управляемый хаос», — заявил экс-советник секретаря СНБО. Полный текст интервью читайте здесь.