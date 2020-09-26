Ранее Сивохо организовал так называемую Платформу примирения, которая ставила своей целью найти мирный путь возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав Украины. Тогда же он стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Однако его деятельность на этом посту продлилась недолго, после критики со стороны националистов и срыва презентации Платформы Сивохо был уволен из СНБО.
Сивохо утверждает, что большинство здравомыслящих украинцев поддерживают его инициативы.
«Просто власть погрязла в долгах, и ей приходится угождать внешним кредиторам. А тем нужна дестабилизация и управляемый хаос», — заявил экс-советник секретаря СНБО.
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