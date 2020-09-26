Результат местных выборов в украинской столице во многом будет зависеть от перипетий законодательства. Об этом эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Киев перед выборами: Виталий Кличко против всех © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виталия Кличко.

«В Киеве исход выборов больше зависит от перипетий законодательства: будет ли до выборов во втором чтении принят закон о Киеве, который существенно ослабит полномочия действующего мэра, и кто будет назначен главой Киевской государственной городской администрации. Потому что глава КГГА имеет больше полномочий и больший вес, чем мэр», — пояснил Бизяев.

Он также напомнил, что в случае принятия закона о столице, еще больше усилится зависимость мэра от решений Киеврады и от взаимодействия с главой КГГА, поэтому нельзя на 100% говорить о «светлом политическом будущем» Кличко.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. Фаворитом киевлян на данный момент остается действующий мэр города: по данным опросов, его готовы поддержать относительное большинство горожан — от 38% до 43%. Как отметили социологи, с августа 2019 года уровень поддержки Кличко увеличился почти вдвое.

Все прочие кандидаты не набирают и 10%.

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