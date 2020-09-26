Ранее власти ряда стран ЕС сочли нелегитимной «тайную» инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он на это ответил, что Минск никого не просил признавать выборы легитимными.
По словам Дзерманта, Запад поделился на «злых полицейских» (Польша, Литва) и «добрых полицейских» (Западная Европа).
«Я думаю, что Запад будет чередовать эти инструменты. Тактика "злых полицейских" понадобится, чтобы держать в постоянном напряжении, а тактика "добрых" — чтобы Беларусь с крючка не сорвалась и не пошла на слишком тесное сближение с Россией», — сказал эксперт.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.