Страны Запада поделились на «добрых и злых полицейских», чтобы держать Белоруссию в напряжении и не допускать ее сближения с Россией. Об этом главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Промежуточные итоги Беломайдана. Лукашенко присягает и обходит ряды © AFP, Andrei STASEVICH / BELTA Александра Лукашенко. Он на это ответил, что Минск никого не просил признавать выборы легитимными.

По словам Дзерманта, Запад поделился на «злых полицейских» (Польша, Литва) и «добрых полицейских» (Западная Европа).

«Я думаю, что Запад будет чередовать эти инструменты. Тактика "злых полицейских" понадобится, чтобы держать в постоянном напряжении, а тактика "добрых" — чтобы Беларусь с крючка не сорвалась и не пошла на слишком тесное сближение с Россией», — сказал эксперт.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.