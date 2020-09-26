По его словам, «Евросолидарность», хотя ей и «рисуют» хорошие проценты, не улучшит результат парламентских выборов.
«Это уходящая партия — они уходят, хотя и организованно, отстреливаясь и контратакуя. И я думаю, что они реалистичные ребята — смотрящие, бизнесмены, контрабандисты, коррупционеры, которые ставят вполне конкретные прагматичные задачи: не просто войти в совет, а войти и получить больше всего дивидендов в материальном плане», — подчеркнул политолог.
По его мнению, первое командное место на выборах займет «Оппозиционная платформа — За жизнь» (23-25%), а «Слуга народа» не покажет тот результат, на который могла бы рассчитывать ввиду авторитета (меньше 20%).
По данным соцопросов, на местных выборах за «Слугу народа» готовы проголосовать 30%, за ОПЗЖ — 17%, а за «Евросолидарность» — 16%.
Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.