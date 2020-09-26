Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» - уходящая политсила, поэтому ее кандидаты на местных выборах преследуют вполне конкретные цели. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

На украинских местных выборах в рейтинге лидируют две партии — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это уходящая партия — они уходят, хотя и организованно, отстреливаясь и контратакуя. И я думаю, что они реалистичные ребята — смотрящие, бизнесмены, контрабандисты, коррупционеры, которые ставят вполне конкретные прагматичные задачи: не просто войти в совет, а войти и получить больше всего дивидендов в материальном плане», — подчеркнул политолог.

По его мнению, первое командное место на выборах займет «Оппозиционная платформа — За жизнь» (23-25%), а «Слуга народа» не покажет тот результат, на который могла бы рассчитывать ввиду авторитета (меньше 20%).

По данным соцопросов, на местных выборах за «Слугу народа» готовы проголосовать 30%, за ОПЗЖ — 17%, а за «Евросолидарность» — 16%.

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.