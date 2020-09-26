«ОПЗЖ, я думаю, если будут подсчитывать общий знаменатель по стране, могут занять первое командное место: думаю, что они могут 23-25% по стране показать», — заявил политолог.
Что касается двух других фаворитов, то пропрезидентская партия «Слуга народа», по его мнению, не покажет тот результат, на который могла бы рассчитывать ввиду авторитета. Рудяков спрогнозировал «слугам» меньше 20%.
В то же время «Европейская солидарность», хотя ей и «рисуют» хорошие проценты, также не улучшит результат парламентских выборов. По мнению эксперта, это уходящая партия и там об этом знают.
По данным соцопросов, на местных выборах за «Слугу народа» готовы проголосовать 30%, за ОПЗЖ — 17%, а за «Евросолидарность» — 16%.
Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.