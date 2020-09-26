Директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков считает, что партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) может рассчитывать на наибольший процент поддержки на местных выборах 25 октября. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

На украинских местных выборах в рейтинге лидируют две партии — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что касается двух других фаворитов, то пропрезидентская партия «Слуга народа», по его мнению, не покажет тот результат, на который могла бы рассчитывать ввиду авторитета. Рудяков спрогнозировал «слугам» меньше 20%.

В то же время «Европейская солидарность», хотя ей и «рисуют» хорошие проценты, также не улучшит результат парламентских выборов. По мнению эксперта, это уходящая партия и там об этом знают.

По данным соцопросов, на местных выборах за «Слугу народа» готовы проголосовать 30%, за ОПЗЖ — 17%, а за «Евросолидарность» — 16%.

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.