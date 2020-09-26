Он уточнил, что ни одна сила не ставит перед собой задачу взять 100% или 50% плюс один голос, поэтому каждая политсила заявит о победе в том или ином городе или регионе.
«Я думаю, что главным победителем или по крайней мере наибольшим бенефициаром этих выборов станут региональные элиты в Харькове, Днепре и Киеве (если [мэра Киева Виталия] Кличко считать элитой). Я думаю, что они больше половины пирога получат в результате», — сказал Рудяков.
Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.