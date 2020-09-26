Все парламентские силы и более мелкие игроки заявят об успехе на местных выборах Украины, однако большую половину пирога откусят региональные элиты. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Страна будет другой. Что ждёт Украину после местных выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что главным победителем или по крайней мере наибольшим бенефициаром этих выборов станут региональные элиты в Харькове, Днепре и Киеве (если [мэра Киева Виталия] Кличко считать элитой). Я думаю, что они больше половины пирога получат в результате», — сказал Рудяков.

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.