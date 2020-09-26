По его словам, сейчас, когда до местных выборов на Украине остался месяц, трудно говорить о какой-то целостной повестке «Слуги народа». При этом политолог напомнил, что так же было и год назад, когда партия выиграла парламентские выборы и заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что они либертарианцы, но так и не пояснил, что это значит.
«У них нет этой целостности до сих пор, а тем более сейчас, так как местные выборы имеют свою специфику… По-моему, они даже и не пытались вырабатывать какую-то стратегию. С технологической точки зрения они работают фрагментарно — у них есть ответственные за регионы… [Но] нет целостной концепции», — сказал Рудяков.
Он отметил, что если в Киеве «слуги народа» продвигают повестку центризма (на примере программы Ирины Верещук), то, например, на Западной Украине, где партия борется за попадание в городские, областные советы и территориальные общины, она позиционирует себя по-другому.
Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.