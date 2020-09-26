С тех пор, как год назад пропрезидентская партия «Слуга народа» не могла четко определить свою концепцию, ничего не изменилось - в политсиле по-прежнему нет целостности. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Страна будет другой. Что ждёт Украину после местных выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Руслан Стефанчук заявил, что они либертарианцы, но так и не пояснил, что это значит.

«У них нет этой целостности до сих пор, а тем более сейчас, так как местные выборы имеют свою специфику… По-моему, они даже и не пытались вырабатывать какую-то стратегию. С технологической точки зрения они работают фрагментарно — у них есть ответственные за регионы… [Но] нет целостной концепции», — сказал Рудяков.

Он отметил, что если в Киеве «слуги народа» продвигают повестку центризма (на примере программы Ирины Верещук), то, например, на Западной Украине, где партия борется за попадание в городские, областные советы и территориальные общины, она позиционирует себя по-другому.

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.

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