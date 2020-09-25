Киев наконец нашел в себе силы признать, что Крым вернуть в состав Украины невозможно, сказал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек 25 сентября, пишет РИА Новости

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил о невозможности вернуть Крым силовым путем, так как материально-технический потенциал Киева недостаточен, да и люди на полуострове против.

«Я рад, что в украинском истеблишменте нашли в себе силы признать очевидное: вернуть Крым — кишка тонка как в военном, так и идеологическом плане. И сейчас вот это буквально выдавленное из себя признание — это как постскриптум к изложению событий "Крымской весны"», — цитирует Бальбека РИА Новости.

Крым Украине не нужен. О чем свидетельствует позиция Зеленского по пресной воде для полуострова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. По его итогам 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина вопреки этому считает Крым своей временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Президент России Владимир Путин сказал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».