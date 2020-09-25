Школьное образование на Украине стало оружием политической борьбы и инструментом оболванивания учащихся, сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишет РИА Новости 25 сентября

Православие в современной Украине. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Украинским школьникам выпускных классов теперь предстоит изучать историю борьбы государства "за украинскую автокефальную церковь". Параграф, повествующий об этом, включен в текст изданного в 2019 году учебника истории Украины для 11 класса, который, кстати, рекомендован министерством образования и науки», — цитирует Легойду агентство.

В тексте учебника особо отмечено, что создание ПЦУ при соучастии константинопольского патриарха Варфоломея «консолидировало и объединило патриотические силы» страны и нивелировало влияние Русской православной церкви на внутреннюю жизнь украинцев.

Имитация и политика. ПЦУ уходит в сплошной отказ © president.gov.ua

«Остается только сожалеть, что подобные исторические фальсификации, созданные в угоду определенной политической конъюнктуре, сделали школьное образование на Украине оружием политической борьбы и инструментом оболванивания все новых и новых поколений украинских школьников, которые, разумеется, такого не заслуживают», — сказал представитель РПЦ.

Напомним,после образования ПЦУ на Украине участились захваты храмов канонической Украинской православной церкви раскольниками при поддержке неонацистов.