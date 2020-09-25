Так священнослужитель прокомментировал включение в учебники для 11-классов истории создания неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
«Украинским школьникам выпускных классов теперь предстоит изучать историю борьбы государства "за украинскую автокефальную церковь". Параграф, повествующий об этом, включен в текст изданного в 2019 году учебника истории Украины для 11 класса, который, кстати, рекомендован министерством образования и науки», — цитирует Легойду агентство.
В тексте учебника особо отмечено, что создание ПЦУ при соучастии константинопольского патриарха Варфоломея «консолидировало и объединило патриотические силы» страны и нивелировало влияние Русской православной церкви на внутреннюю жизнь украинцев.
Легойда, анализируя учебник, отметил, что, закрепляя пройденный материал, учитель должен предложить старшеклассникам объяснить, «почему каноническая Украинская православная церковь оказывала препятствия получению "томосу" об автокефалии ПЦУ»
«Остается только сожалеть, что подобные исторические фальсификации, созданные в угоду определенной политической конъюнктуре, сделали школьное образование на Украине оружием политической борьбы и инструментом оболванивания все новых и новых поколений украинских школьников, которые, разумеется, такого не заслуживают», — сказал представитель РПЦ.
Напомним,после образования ПЦУ на Украине участились захваты храмов канонической Украинской православной церкви раскольниками при поддержке неонацистов.