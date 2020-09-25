Ранее в крупнейших мировых соцсетях были заблокированы аккаунты русскоязычных ресурсов AnnaNews, Царьград, NewsFront и Федерального агентства новостей.
«Россия должна шантажировать Facebook и Twitter, так как другого языка они не понимают», — подчеркнул журналист.
По его мнению, только после того, как над условным руководством русскоязычного Facebook или Twitter будет сидеть «группа товарищей контроля от главного игрока русскоязычного рынка — то есть, Российской Федерации, с ними можно будет как-то разговаривать».
Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября
В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.