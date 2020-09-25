Международные корпорации понимают только язык силы, сказал шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 25 сентября

Ранее в крупнейших мировых соцсетях были заблокированы аккаунты русскоязычных ресурсов AnnaNews, Царьград, NewsFront и Федерального агентства новостей.

«Россия должна шантажировать Facebook и Twitter, так как другого языка они не понимают», — подчеркнул журналист.

Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября

В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.