Контроль над крупными социальными сетями позволяет установить контроль и над государствами, сказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 25 сентября

«В современном мире не нужно захватывать Ирак, важно контролировать YouTube и Facebook, и тогда через шаг вы будете контролировать и Ирак, и какую-то другую территорию», — подчеркнул он.

Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.