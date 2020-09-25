«Нам предлагали равные возможности в этом открытом мире, гарантируя, что они будут поддержаны, и мы станем частью большого мира. А выяснилось, что ничего подобного, никаких равных возможностей нет», — подчеркнул Вышинский.
Он отметил, что, к примеру, современные интернет-платформы, на которых можно размещать свой контент, жестко контролируются.
«Самая серьезная проблема в том, что мы оказались в чем-то наивными и слишком доверчивыми, поверив в правдивость этих деклараций про открытый мир, про равные возможности», — констатировал журналист.
Он отметил, что заявлениям Запада о равных возможностях не поверил Китай, «гораздо более древняя цивилизация с гораздо более закрытыми подходами к таким вещам», и создал собственные успешные интернет-платформы.
Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.
В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.