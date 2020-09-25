После распада СССР жителям постсоветского пространства предлагали стать частью большого открытого мира, но эти декларации оказались ложью, сказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 25 сентября

«Нам предлагали равные возможности в этом открытом мире, гарантируя, что они будут поддержаны, и мы станем частью большого мира. А выяснилось, что ничего подобного, никаких равных возможностей нет», — подчеркнул Вышинский.

Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

«Самая серьезная проблема в том, что мы оказались в чем-то наивными и слишком доверчивыми, поверив в правдивость этих деклараций про открытый мир, про равные возможности», — констатировал журналист.

Он отметил, что заявлениям Запада о равных возможностях не поверил Китай, «гораздо более древняя цивилизация с гораздо более закрытыми подходами к таким вещам», и создал собственные успешные интернет-платформы.

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.