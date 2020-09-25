Западные интернет-гиганты Facebook и YouTube ввели жесткую цензуру на своих платформах по указанию властей США, рассказал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 25 сентября

«Facebook контролирует не столько качество контента, а кто говорит и что говорит. И если ему не нравится, что говорят, то неважно, соблюдаете вы правила этого сообщества, Facebook, YouTube, этих социальных сетей, или нет, вас все равно заблокируют», — констатировал Вышинский.

Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.