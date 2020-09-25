«Facebook контролирует не столько качество контента, а кто говорит и что говорит. И если ему не нравится, что говорят, то неважно, соблюдаете вы правила этого сообщества, Facebook, YouTube, этих социальных сетей, или нет, вас все равно заблокируют», — констатировал Вышинский.
Он добавил, что россияне с этим столкнулись на примере блокировки ресурсов AnnaNews, Царьград, NewsFront, Федерального агентства новостей.
Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.
В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (г. Киев).
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.