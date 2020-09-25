«Этого раньше не было. Абсолютного беспардонного вранья, откровенного и бессмысленного, казалось бы, на первый взгляд, но это вранье беспардонное размножается сотнями миллионов экземпляров, учитывая, что либеральная пресса, мировые СМИ контролируются людьми, заинтересованными в войне против Российской Федерации», — констатировал эксперт.

В качестве примера он привел заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая  сказала, что «отравление Навального» не новость, что якобы «Россия давно и упорно травит разных своих оппонентов, и далее идет перечисление: в Грузии, на Украине и еще где-то».

«Ну слушайте, такое наглое и возмутительное враньё из уст высокопоставленного чиновника евробюрократии просто трудно себе представить. И какова реакция? Я, честно говоря, не видел реакции», — подчеркнул Погребинский.

Тренды дня: украинцы зарабатывают на выборах, «отравление» Навального разорит Украину
Тренды дня: украинцы зарабатывают на выборах, «отравление» Навального разорит Украину
При этом он отметил, что «в Грузии, если разбираться, многие подозревали, что именно команда Саакашвили отравила Жванию, как его главного конкурента. Ну причем тут  Россия — ясно же, что ни причем».

По его мнению, «это такой яркий пример того, что можно сказать абсолютную беспардонную ложь, которая будет размножена».

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов