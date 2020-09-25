Высокопоставленные европейские чиновники и политики стали в последнее время говорить откровенную неправду о России, сказал политолог Михаил Погребинский в ходе мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 25 сентября

«Этого раньше не было. Абсолютного беспардонного вранья, откровенного и бессмысленного, казалось бы, на первый взгляд, но это вранье беспардонное размножается сотнями миллионов экземпляров, учитывая, что либеральная пресса, мировые СМИ контролируются людьми, заинтересованными в войне против Российской Федерации», — констатировал эксперт.

В качестве примера он привел заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что «отравление Навального» не новость, что якобы «Россия давно и упорно травит разных своих оппонентов, и далее идет перечисление: в Грузии, на Украине и еще где-то».

«Ну слушайте, такое наглое и возмутительное враньё из уст высокопоставленного чиновника евробюрократии просто трудно себе представить. И какова реакция? Я, честно говоря, не видел реакции», — подчеркнул Погребинский.

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По его мнению, «это такой яркий пример того, что можно сказать абсолютную беспардонную ложь, которая будет размножена».

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.