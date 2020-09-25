«Этого раньше не было. Абсолютного беспардонного вранья, откровенного и бессмысленного, казалось бы, на первый взгляд, но это вранье беспардонное размножается сотнями миллионов экземпляров, учитывая, что либеральная пресса, мировые СМИ контролируются людьми, заинтересованными в войне против Российской Федерации», — констатировал эксперт.
В качестве примера он привел заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что «отравление Навального» не новость, что якобы «Россия давно и упорно травит разных своих оппонентов, и далее идет перечисление: в Грузии, на Украине и еще где-то».
«Ну слушайте, такое наглое и возмутительное враньё из уст высокопоставленного чиновника евробюрократии просто трудно себе представить. И какова реакция? Я, честно говоря, не видел реакции», — подчеркнул Погребинский.
При этом он отметил, что «в Грузии, если разбираться, многие подозревали, что именно команда Саакашвили отравила Жванию, как его главного конкурента. Ну причем тут Россия — ясно же, что ни причем».
По его мнению, «это такой яркий пример того, что можно сказать абсолютную беспардонную ложь, которая будет размножена».
Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.
В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.