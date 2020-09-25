Реакция руководства Украины на инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко показывает, что Киев не самостоятелен в своей внешней политике, сказал политолог Михаил Погребинский в ходе мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 25 сентября

Он отметил, что украинские власти не комментировали вступление Лукашенко в должность «до тех пор, пока на работу в Вашингтоне не вышли кураторы из Госдепа».

«Вот как они вышли на работу по времени, так сразу появилась реакция украинского МИДа. Ну как еще ярче можно показать, откуда управляется украинская внешняя политика?», — подчеркнул Погребинский.

Промежуточные итоги Беломайдана. Лукашенко присягает и обходит ряды © AFP, Andrei STASEVICH / BELTA Александра Лукашенко в качестве легитимного президента Белоруссии продиктовано указаниями, полученными из Вашингтона.

Мультимедийная конференция «Фейки и блоки — главные инструменты информационной агрессии против России» прошла в мультимедийной студии редакции Украина.ру 25 сентября.

В мероприятии также принимали участие председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский и шеф-редактор сайта РИА Новости Виктор Мараховский.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.