В то время как Польша, Литва и Европарламент хором заявляли о том, что не признают выборы президента Белоруссии Александра Лукашенко летитимными, Украина молчала, дожидаясь реакции «хозяев» из США, заявил политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

«Украина все надеялась меж капельками, как обычно, проскочить. Но вот стоило Соединенным Штатам заявить о нелигитимности Лукашенко, тут же через пять минут появляется заявление министра иностранных дел Украины (Дмитрия Кулебы. — Ред.): мы тоже, тоже! Хозяева сказали, так куда же нам деваться», — прокомментировал политолог.

Киев оказался не самым «европейским» регионом Украины - рейтинг © Daniel Tokarets / flickr

Как будут дальше развиваться белорусско-украинские отношения, по словам Корнилова, сейчас целиком зависит от позиции Лукашенко и Российской Федерации.

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.