«Украина все надеялась меж капельками, как обычно, проскочить. Но вот стоило Соединенным Штатам заявить о нелигитимности Лукашенко, тут же через пять минут появляется заявление министра иностранных дел Украины (Дмитрия Кулебы. — Ред.): мы тоже, тоже! Хозяева сказали, так куда же нам деваться», — прокомментировал политолог.
Позиция Украины, говорит Корнилов, это желание усидеть на двух стульях, потому что с одной стороны «подбрехивая» Западу, Украина, тем не менее, с другой стороны, не разрывает с Белоруссией экономические связи, желая получить максимальную выгоду.
Как будут дальше развиваться белорусско-украинские отношения, по словам Корнилова, сейчас целиком зависит от позиции Лукашенко и Российской Федерации.
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.