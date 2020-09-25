По словам Корнилова, чтобы понять полную картину произошедшего с инаугурацией Лукашенко, нужно внимательно изучить позицию противников президента.
Так, во время выступления перед Европарламентом председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярощук анонсировал, что оппозиция готовит протесты на день инаугурации.
«Ярошук прямо заявил, что в день инаугурации может пролиться море крови, что могут быть сотни и тысячи жертв. И возникает закономерный вопрос: было чему опасаться [Александру] Лукашенко или не было? По-моему, ответ очевиден», — сказал Корнилов.
Результат выбора, говорит политолог, очевиден: кровопролития не было, так что решение Лукашенко, вероятно, было мудрым и обоснованным.
При этом оппозиция, отметил эксперт, ожидает радикализации протестов, а возможно, и новых жертв, чтобы по аналогии с киевским майданом заявить «они же дети».
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.