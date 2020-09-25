Политик, который утверждает, что его поддерживает 80% граждан, не может превращать инаугурацию в секретное событие. Однако прежде чем это утверждать, нужно понять какие мотивы руководили президентом Белоруссии при вступлении в должность, рассказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

По словам Корнилова, чтобы понять полную картину произошедшего с инаугурацией Лукашенко, нужно внимательно изучить позицию противников президента.

Так, во время выступления перед Европарламентом председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярощук анонсировал, что оппозиция готовит протесты на день инаугурации.

«Ярошук прямо заявил, что в день инаугурации может пролиться море крови, что могут быть сотни и тысячи жертв. И возникает закономерный вопрос: было чему опасаться [Александру] Лукашенко или не было? По-моему, ответ очевиден», — сказал Корнилов.

«Тайная» инаугурация и явные проблемы Лукашенко. Главные события в Белоруссии за неделю 19-25 сентября © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

При этом оппозиция, отметил эксперт, ожидает радикализации протестов, а возможно, и новых жертв, чтобы по аналогии с киевским майданом заявить «они же дети».

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.