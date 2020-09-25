Денис Малюська занимает пост министра юстиции Украины с 2019 года. За это время 38-летний бывший юрист и бизнесмен успел ввести несколько громких новаций в пенитенциарную систему страны, к примеру, в следственных изоляторах с недавних пор появились платные камеры, а большую часть тюрем вовсе хотят пустить с молотка.
На этот раз министр решил заняться улучшением условий содержания рядовых заключенных и подследственных. Предполагается, что в скором времени камеры в СИЗО будут оборудованы холодильниками, правда, не за счет государства. Также попавшим в карцер арестантам позволят читать книги.
Особое внимание уделено внешнему виду заключенных.
«Прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто "короткой" в либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров», — написал Малюська.
Кроме того, женщинам в тюрьмах разрешат носить украшения, если они изготовлены не из драгоценных металлов.