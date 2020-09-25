Глава Минюста Украины Денис Малюська 25 сентября в своем Facebook рассказал о новых изменениях, которые касаются быта в украинских тюрьмах

Денис Малюська занимает пост министра юстиции Украины с 2019 года. За это время 38-летний бывший юрист и бизнесмен успел ввести несколько громких новаций в пенитенциарную систему страны, к примеру, в следственных изоляторах с недавних пор появились платные камеры, а большую часть тюрем вовсе хотят пустить с молотка.

На собаку не хватило: глава Минюста Малюська снова пожаловался на маленькую зарплату © Facebook, Denis Malyuska

Особое внимание уделено внешнему виду заключенных.

«Прическа (длина волос) у мужчин может превратиться из просто "короткой" в либеральную с лимитом длины в 5 сантиметров», — написал Малюська.

Кроме того, женщинам в тюрьмах разрешат носить украшения, если они изготовлены не из драгоценных металлов.