Однофамилец президента Украины Владимира Зеленского подал документы в избирком для участия в выборах городского головы Одессы. Об этом со ссылкой на свои источники 25 сентября сообщает местное издание «Думская»

На Украине кандидата в мэры арестовали за создание «двойника» конкурента © ssu.gov.ua Олег Филимонов, однако основным претендентом на победу является действующий градоначальник Геннадий Труханов.

По данным СМИ, в мэрской гонке намерены принять участие несколько «клонов», задача которых будет сбить с толку избирателей и перетянуть на себя часть голосов. Так, в выборах намерен участвовать однофамилец Зеленского, а также «двойники» Труханова и Филимонова.

Тактика выдвижения кандидатов-«клонов» не новая для Украины. На президентских выборах прошлого года лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко жаловалась на своего конкурента, на тот момент депутата Верховной Рады Юрия Тимошенко, которого она называла кандидатом-спойлером. В избирательном бюллетене имена кандидатов расположены по алфавиту, следовательно, избиратели могут перепутать и поставить отметку не за того политика, за кого они планировали проголосовать изначально. По мнению некоторых экспертов, как раз отданных за Юрия Тимошенко голосов не хватило Юлии Тимошенко для выхода во второй тур.