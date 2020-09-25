В интервью Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий о возможности повторения украинского сценария в сами Соединённых Штатах

Эксперт отметил, что вся юридическая команда, которая сейчас работает на предвыборный штаб демократа Джо Байдена, так или иначе участвовала в «цветных революциях» на Ближнем Востоке и Украине. В частности на Демократическую партию работает Brookings Institution, который разрабатывал идеологию непослушания и непризнания выборов, так называемой прямой демократии, то есть демократии через улицу.

«Украинский сценарий в США уже повторяется. Другое дело, смогут ли свалить Трампа. У меня такое ощущение по тем данным, которые поступают, что Трамп без проблем выигрывает голосование, но выиграет ли он второй срок — не факт», — сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру. Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

По его словам, юридическая команда демократов будет оспаривать решение в 10-15 штатах, а пока будут идти судебные разбирательства, на улицах протестующие будут громить всё на свете, вполне возможно, сожгут несколько важнейших избирательных участков, пожгут бюллетени и протоколы. Вопрос в ответе — будет ли на это действительно дан какой-либо ответ: организационный, силовой, юридический, будет ли это купировано или всё пойдёт в сторону гражданской войны?

«Сценарий украинский вполне они готовы задействовать. Точно, без разговоров, это уже официально подтверждено. А вот что из этого выйдет, сильно зависит от реакции губернаторов, местных и федеральных властей, правоохранительных органов. В США сейчас всё очень серьёзно, это не шуточки», — заявил Дробницкий.

Демократы и республиканцы сомневаются, что голосование будет честным, и не готовы сразу признать поражение своего кандидата.