В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко.
Безпалько напомнил, что инаугурация — это «апофеоз волеизъявления граждан государства».
«Здесь это больше похоже на автокоронацию, когда человек сам себе предоставляет права полновластного хозяина и властителя определенного государства. Поэтому, конечно, для большинства граждан тайная от них инаугурация послужила очередным поводом для того, чтобы оскорбиться», — отметил он.
Соответственно, по словам эксперта, это послужило триггером для усиления протестной активности в Белоруссии.
Кроме того, в частности, из-за секретности, в которой была проведена инаугурация, ряд стран Европы уже сообщил о непризнании легитимности Лукашенко.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.