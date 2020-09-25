Скрыв от граждан Белоруссии свою инаугурацию, президент Александр Лукашенко в очередной раз спровоцировал протесты. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, почему Лукашенко поступил правильно, проведя «тайную» инаугурацию © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA Лукашенко.

Безпалько напомнил, что инаугурация — это «апофеоз волеизъявления граждан государства».

«Здесь это больше похоже на автокоронацию, когда человек сам себе предоставляет права полновластного хозяина и властителя определенного государства. Поэтому, конечно, для большинства граждан тайная от них инаугурация послужила очередным поводом для того, чтобы оскорбиться», — отметил он.

Соответственно, по словам эксперта, это послужило триггером для усиления протестной активности в Белоруссии.

Кроме того, в частности, из-за секретности, в которой была проведена инаугурация, ряд стран Европы уже сообщил о непризнании легитимности Лукашенко.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.