Выступление группы «Би-2» было запланировано в Белоруссии на 12 сентября, но музыканты решили перенести концерт на год.
Сначала, по словам музыканта, пришлось изменить дату из-за коронавируса, чтобы не рисковать здоровьем зрителей.
Потом — чтобы не вызвать «непредсказуемую и неадекватную реакцию» белорусской власти, которая любое массовое собрание, как считает он, может истолковать как угодно.
Музыкант одним из первых среди звезд шоу-бизнеса записал видеообращение к поклонникам, где раскритиковал президентские выборы в Белоруссии.
«Мы с Шуриком (Александр Уман, второй солист группы "Би-2" — ред.) родом из Белоруссии: я из Минска, он из Бобруйска. Для нас, конечно, все, что сейчас происходит в Белоруссии, — личная трагедия. Думаю, Лукашенко должен уйти. Я никогда не был его сторонником, но здесь уже ситуация из ряда вон. Выборы были беспрецедентно сфальсифицированы», — сказал Лева.
Также он рассказал, что не смотрит телевизор, а всю информацию черпает из YouTube-каналов «Дождя» и «Эхо», которые, по версии музыканта, смотрят все, кто «думает о будущем».