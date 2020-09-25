Уроженец Белоруссии, Егор Бортник, известный как Лева из группы «Би-2» 25 сентября дал интервью газете «Труд», где рассказал, почему выступает против президента Александра Лукашенко и как власть помешала ему в проведении концерта

Выступление группы «Би-2» было запланировано в Белоруссии на 12 сентября, но музыканты решили перенести концерт на год.

Сначала, по словам музыканта, пришлось изменить дату из-за коронавируса, чтобы не рисковать здоровьем зрителей.

Сергей Летов: протесты в Белоруссии, Виктор Цой, Шнуров и музыканты на карантине © Скриншот из видео Украина.ру

Музыкант одним из первых среди звезд шоу-бизнеса записал видеообращение к поклонникам, где раскритиковал президентские выборы в Белоруссии.

«Мы с Шуриком (Александр Уман, второй солист группы "Би-2" — ред.) родом из Белоруссии: я из Минска, он из Бобруйска. Для нас, конечно, все, что сейчас происходит в Белоруссии, — личная трагедия. Думаю, Лукашенко должен уйти. Я никогда не был его сторонником, но здесь уже ситуация из ряда вон. Выборы были беспрецедентно сфальсифицированы», — сказал Лева.

Также он рассказал, что не смотрит телевизор, а всю информацию черпает из YouTube-каналов «Дождя» и «Эхо», которые, по версии музыканта, смотрят все, кто «думает о будущем».